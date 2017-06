Tintoretto catálogo primavera verano 2015

Después de ver los nuevos vestidos de Tintoretto para las bodas y eventos de esta primavera, hoy os presento el lookbook protagonizado por la modelo ucraniana Juju Ivanyuk que ya tenéis disponible en las tiendas de El Corte Inglés. ¡La primavera ya está aquí!

Como siempre, en Tintoretto saben adaptar las tendencias de moda de cada temporada a su propio estilo; discreto y elegante. Así, aunque no faltan las propuestas retro y étnicas para este 2015, las claves que nos proponen son mucho más maduras y duraderas que las de otras firmas de moda ‘low cost’ (ideal para reciclarlas el verano que viene).

Tintoretto presenta básicos imprescindibles en tu armario para esta primavera como los monos de vestir o el trench, una de las chaquetas icónicas más de moda de esta temporada. Si todavía no tienes la tuya es una buena oportunidad para hacerte con una con buen precio, es una prenda muy versátil que pasará a formar parte de tu fondo de armario por los siglos de los siglos.

¿Otro punto a favor de la firma? Las tallas son más grandes que en Inditex, de hecho, encontrarás de la 36 a la talla 44 en la mayoría de las prendas.

¿Flecos y sandalias romanas? Sí, pero sin excesos. Cada firma tiene su estilo, pero parece que todas se han fijado en las mismas tendencias para esta primavera. ¿Van a lo seguro? Por lo que estamos viendo, la variedad de propuestas no va a ser demasiado grande, así que, ahora va a tocar probar y comparar precios antes de elegir.

Mucho más originales me parecen los vestidos de fiesta largos y cortos para todo tipo de eventos. Cada año Tintoretto se postula como una de las más firmes candidatas para encontrar vestidos de fiesta y monos para bodas y eventos, y es que hay que reconocer que por 100 euros aproximadamente tienes modelos de todos los estilos y colores. En general son vestidos sencillos y monocromáticos, aunque hay un poco de todo, así que la clave está en los accesorios.

Me han sorprendido mucho los vestidos midi de la nueva colección. Aunque no son ni largos ni cortos, en función de los accesorios con los que los combines pueden servirte tanto para el día a día como para un evento ¿No te parece? Eso sí, me parece una prenda bastante complicada de lucir con estilo y no apta para todos los cuerpos ni alturas.

El estilo minimalista de Tintoretto está muy presente en toda la colección, pero hay que reconocer que cada temporada avanzan un paso más y se modernizan adaptándose a la demanda. Una firma española de calidad que sin duda está puliendo su estilo.