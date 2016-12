Consejos para combinar los calcetines over knee

Lo hemos visto en infinidad de ocasiones y también os lo hemos comentado, la inspiración setentera está muy presente en la moda actual, pero de cara al próximo otoño también llegarán muchas influencias de los ochenta y también de los años noventa, como los calcetines over knee.

Se trata de calcetines extra largos que al ponerse quedan sobre la rodilla, produciendo un efecto muy al estilo lolita francesa que tanto se llevó en la década de los años noventa. Hay que decir que esta tendencia no es apta para todas las mujeres, porque también depende de la edad y de si se tienen las piernas un poco gorditas, dado que esta clase de calcetines lo único que harán será acentuar las piernas.

Los calcetines over knee proporcionan un look muy casual pero también sexy y si se combinan bien pueden incluso quedar bastante elegantes. ¿Te atreves a ponértelos?

¿Cómo combinar los calcetines over knee?

Con un outfit en un único color y utilizar estos calcetines en otro tono diferente aportará un estilo muy juvenil e incluso divertido, seguro que no pasarás desapercibida allá donde vayas.

Estos calcetines puedes combinarlos con un estilo Oxford o preppy, proporcionándote un aspecto sensual y a la vez naïf. Prueba con colores azul marino, negro o beige. Si quieres un estilo “estudiante” no pueden faltar las faldas de tablas y unos calcetines blancos al más puro estilo deportivo, te convertirás en una auténtica lolita.

Si tu personalidad es arrolladora y no te importa arriesgar a la hora de vestir, siempre puedes optar por estos calcetines utilizando unos shorts y unas sneakers o zapatillas deportivas, ¡serás la sensación del gimnasio!

Para ocasiones especiales o para el día a día

Los calcetines over knee no solamente aportan un look informal para lucirr de vez en cuando sino que también podemos utilizarlos en nuestro día a día, acompañándolos de unos stilettos. En este caso los colores más adecuados son los neutros. Además, una falda de noche puede aportar un gran estilo, tanto si es simple como si lleva brillos, volantes, etc.

Para ir un poco más discretas con esta tendencia, hay que elegir el calzado del mismo color que los calcetines, preferiblemente el negro, dado que es, como siempre, una apuesta segura que queda bien en todos los estilismos.

Las características de estos calcetines pueden hacer que nuestras piernas se vean más estilizadas. Combinarlos con un tacón de aguja puede ser arriesgado pero es un punto a tu favor si quieres lucir pierna.

Otra opción es el uso de faldas cortas en tonos pastel o turquesa, a la que acompañaremos con jerséis de lana, pueden ser la opción ideal para conseguir un look de lo más original. Para acabar con el toque adolescente que proporcionan los calcetines over knee puedes elegir calzarte unos zapatos de tacón, haciendo que el look sea mucho más romántico y “adulto”.

Está claro que este outfit no es para todas las mujeres, pero lo que sí sabemos es que es una de las grandes tendencias que veremos de cara a los próximos meses de otoño. ¿Te animas a ponértelos?