¿Habéis visto el nuevo vestido de fiesta de Pull and Bear con escote en la espalda? Soy súper fan de los vestidos de fin de año con escote en la espalda y este de Pull and Bear pienso ir a verlo en la tienda!

La nueva ropa y accesorios de fiesta de Pull and Bear me está sorprendiendo muy gratamente esta temporada! Tienen vestidos que siguen las últimas tendencias como las lentejuelas, el encaje o las transparencias, pero lo mejor de todo son los precios!

El nuevo vestido de fiesta de Pull and Bear me gusta mucho porque es negro y aunque tenga un escotazo, por lo menos es algo más discreto. Cuesta sólo 19,99 euros. Eso sí, tiene pinta de no dejar nada a la imaginación!

¿Qué opinas del nuevo vestido de fiesta de Pull and Bear con escote en la espalda? ¿Un posible candidato a vestido de fin de año :)?