¿Quieres ver gafas de sol low cost de otoño 2011? Siguiendo la línea del Street Style low cost de esta temporada, os propongo las gafas de sol más chulas para el invierno sin vaciarte el bolsillo!

Me encanta ver cómo las ópticas promocionan el street style, pero ¿y de aquellas que nos gusta cambiar de gafas de sol sin arruinarnos? Nuestras marcas preferidas te ofrecen un montón de gafas con las mejores tendencias del otoño y algún que otro clon a precios súper asequibles!

Si eres como yo y también usas gafas de sol en invierno (cuando se puede, jeje), no te puedes perder las mejores gafas de sol low cost para este otoño 2011!

Gafas de sol low cost Las gafas de sol de Zara están por debajo de los 20€. Tienen modelos muy bonitos, además si no te fías de los cristales siempre puedes ponerles unos de óptica. No te pierdas además el catálogo de Zara otoño invierno 2011 2012!

Las gafas de Bershka siguen la tendencia del estilo cat, parecidas a las de Alexander Wang (todavía no me las he probado).

Las gafas de sol de arriba son de Stradivarius y las de abajo de Massimo Dutti. Lo cierto es que son los modelos más bonitos de la colección, aunque no me apasionan. Las de Massimo Dutti por casi 50 €…como que no!



Por último las gafas de sol de Pull and Bear tampoco suelen estar mal. Los dos modelos superiores son imitación de dos modelos de Ray-Ban. Sus precios rondan los 15€.