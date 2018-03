Sombreros de moda

Este otoño invierno 2011 2012 están de moda los sombreros, son uno de los accesorios que marcan tendencias y que no puede faltar en tu armario para componer distintos looks!

Los sombreros están en todos los catálogos y looks de esta temporada y algunas it girls como Olivia Palermo ya lo han lucido!! Y además no hace falta que te gastes un dineral porque en tiendas como Pull and Bear, Zara y compañia.

Los sombreros vienen tipo borsalino y también tipo pamela Y hasta en plan gorros de lana :D. La principal novedad es que vienen en colores intensos y con detalles como plumas y lazos.

Sombrero de fieltro de Pull and Bear 15,99

Borsalino con plumas de Bershka 12,99



Look de Pull and Bear

Sombrero de angora de Pull and Bear 12,99

Gorros de lana con orejas de H&M 7,95