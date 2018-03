Vemos los nuevos bikinis de H&M 2012! Yo todavía sin digerir la llegada de la primavera verano y los bikinis de H&M 2012 ya están aquí!! En H&M ya tiene la colección y ropa de H&M primavera verano 2012 y en esta ocasión le toca a la prenda más temida; los bikinis 2012!



El calorcito de los meses de primavera y verano ya está aquí así que ya podréis lucir bikini. Yo por si acaso ya me he apuntado al gimnasio para estar lo más estupenda posible con las colecciones de moda de primavera ;). No te pierdas en deMujer.es los mejores bikinis del 2012!

Además resulta que los bikinis y bañadores de H&M para este 2012 son lo más; me gustan todos y tienen las novedades en moda baño 2012!! Es una colección cargada de colorido y al mismo tiempo con un estilo muy vintage; variedad en bikinis para todos los gustos y cuerpos!!

No te pierdas los bikinis de H&M y las nuevas tendencias en bikinis 2012.



Bikinis H&M 2012

Parte de abajo 9,95, parte de arriba 12,95



Parte de abajo 12,95, parte de arriba 14,95

Parte de abajo 9,95, parte de arriba 12,95

Parte de abajo 9,95, parte de arriba 14,95

Los bikinis con tonos flúor son una de mis opciones favoritas por ahora!

Parte de abajo 9,95, parte de arriba 12,95

Parte de abajo 9,95, parte de arriba 14,95

Parte de abajo 14,95 parte de arriba 14,95

Este tipo de bikinis vintage me encantan, pero las braguitas tan altas no me parecen muy aptas para todos los cuerpos!

Parte de abajo 9,95, parte de arriba 9,95

Además de bikinis H&M también hay lugar para todas las que prefieren bañadores, y son monísimos!

Bañador con escote 24,95

Bañador con volantes 29,95

Bañador con escote 19,95

Bañador de flores 29,95



Bañador 24,95

No te puedes perder tampoco el catálogo de verano de H&M!!