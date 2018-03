Pull and Bear invierno 2013

La nueva ropa de Pull and Bear del otoño invierno 2012 2013 me encanta! Creo que esta tienda cada vez me gusta más y es que Pull and Bear cada vez más combina mejor nuevas tendencias y buenos precios, con un estilo muy característico. Creo que en cierto modo, Pull and Bear está cubriendo el vacío que ha dejado Zara al ya no ser tan low cost!

Tienes que ver la nueva ropa recién llegada a las tiendas de Pull and Bear (y la online). Entre lo mejorcito están varias prendas que son perfectas para tus looks de fiesta de Navidad y fin de año, pero en su mayoría es ropa de diario y lo dicho, con las últimas tendencias, como el estilo militar o el barroco.

No te pierdas las novedades de la nueva colección de Pull and Bear del invierno 2013.

Pull and Bear otoño invierno 2012 2013

Nuevos abrigos de estilo militar y college.

Pull and Bear otoño invierno 2012 2013

Nuevas camisas con tachuelas, cuadros y estampados étnicos.

Pull and Bear otoño invierno 2012 2013

Nuevas sudaderas con apliques y diseños felinos.

Pull and Bear otoño invierno 2012 2013

Nuevos vestidos con pedrería y estampados jacquard.

Pull and Bear otoño invierno 2012 2013

Nuevos pantalones barrocos y con strass.

Pull and Bear otoño invierno 2012 2013

Nuevos camisetas con nuevas ilustraciones.