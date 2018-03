Leggins push up de Calzedonia invierno 2015-2016

¿Quieres ver la nueva colección de Leggins Push up de Calzedonia para el otoño? No hay nada como unos leggins push up o leggins reductores para ir a la última y muy cómodas y aunque en el mercado tenemos infinidad de propuestas, los más famosos son los de Calzedonia, los cuales tienen un estupendo efecto push up (también los hay normales) que hará que nos veamos estupendas en todo momento, algo que no consiguen muchos leggins de otras marcas, por eso son un poco más caros, pero ofrecen una calidad a toda prueba.

Además, Calzedonia no cuenta con uno o dos modelos únicamente nos ofrece un amplio catálogo que nos dejará con la boca abierta porque tienen de todas clases, desde los más básicos hasta aquellos que han sido diseñados y confeccionados para salir por la noche y no pasar desapercibida, pero eso sí, siempre con la máxima comodidad.

Calzedonia leggins push up 2015

Para todas aquellas que, por extraño que parezca, no sepáis lo que son los leggins push up de Calzedonia, se trata de unos leggins que nos permitirán estilizar nuestro cuerpo de una forma muy sencilla, tal como estáis viendo en las fotografías de los leggins del catálogo de esta firma.

Además de leggins push up, también cuentan con leggins reductores y fajas de todos los estilos y tamaños para mejorar nuestra figura sin que nadie se de cuenta.

Los leggins push up de Calzedonia son los que más y mejor recogen los glúteos. También dejan bien ajustados los muslos, estilizando nuestra figura, lo que nos permite ponernos infinidad de outfits diferentes. Encontramos leggins de polipiel, tipo vaqueros e incluso deportivos.

Si nunca os habéis probado unos leggins de esta firma notaréis que quizá son un poco más complejos de poner que los de otras marcas como Zara, Blanco, etc., y que son un poco más gorditos que otros. Además, revolucionando el mercado, cuentan con una colección con efecto ‘shaping‘ o lo que es lo mismo, la fibra del propio pantalón cuenta con un efecto cosmético que ayuda a reducir el contorno y la flacidez gracias a sus minerales bioactivos. Eso sí, su efecto es limitado.

Si duda, la colección de Leggins Calzedonia es de lo ‘mejorcito‘ del mercado, sobre todo si tenemos en cuenta su calidad. ¿Ya los has probado?