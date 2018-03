Los mejores chollos de las rebajas de Zara ‘Special Prices’ mayo 2015

Entre la selección Special Prices de Zara se empiezan a colar algunos chollos interesantes que no conviene esperar a que lleguen a las rebajas de verano (que por cierto están a prácticamente un mes). Seguro que muchos de ellos se nos han escapado con la costumbre al ir directamente a la pestaña de ´Última semana’ en la tienda online, por eso, hoy vamos a repasar los descuentos más interesantes del mes de mayo.

Sin duda los mejores precios están en los vestidos casual. En general se trata de modelos básicos y sin mucho detalle, pero todos están por debajo de los 20 euros. Encontramos una variedad bastante amplia que va del algodón a la viscosa pasando por las tendencias más in del momento como el color amarillo, los prints étnicos o el estampado de rayas. Vestidos que nos valen para un roto y para un descosido en función de cómo los combinemos.

En la foto he escogido tres de mis vestidos favoritos, básicos y a muy buen precio. El amarillo lo tienes por 19,95, el étnico (disponible en varios colores) 15,95 y el de rallas por 12,95.

La cosa se va poniendo interesante a medida que vamos viendo productos. Si los vestidos son más bien básicos, aunque están muy bien, me parecen más interesantes otras prendas como las que ves en la imagen superior. Culottes de cuadros vichy, faldas étnicas o con estampados gráficos están entre mis preferidas.

La falda mini jacquard cuesta 12,95, el culotte 17,95 y la falda étnica (ojo porque está en Zara Trafaluc, no en la sección Special Prices) es de 12,95 también.

En cuanto a bolsos la cosa no está demasiado interesante. Yo como siempre me fijo en los modelos de piel con los mejores precios, por eso os muestro estos tres bolsos de moda del verano 2015: una bandolera de cuero por 17,99, una de flecos con cadena por 17,99 y este bolso saco, el único que no es de piel, pero cuesta 15,99 €, que tampoco está mal.

Y por fin llegamos a mi sección favorita; los zapatos. Aquí es donde se encuentra lo más interesante de esta rebajas mid season, con algunos modelos más otoñales como estos botines tipo carey, o las bailarinas glitter. Pero sin duda las sandalias se han convertido en mi objeto de deseo. En concreto las cangrejeras metalizadas que costaban 35,99 y ahora 19,99, está claro que no son de piel, pero igualmente me parecen un chollazo. Además me parecen ideales para cualquier evento, ¡y tengo varios!

Botín de charol 29,99 euros, bailarinas glitter 12,99 y sandalias placa 19,99. Desde demujermoda seguiremos compartiendo todos los chollos que vayamos encontrando a través de las redes ¡No te los pierdas!

Foto vía: Instagram @ines_arroyo