Catálogo de Pull and Bear vestidos y looks de fiesta para Nochevieja y Navidad 2013

Una de mis firmas low cost favoritas, Pull and Bear, se estaba durmiendo en los laureles con su colección ‘findeañera’ pero por fin ya podemos disfrutar del nuevo lookbook titulado ‘Reflections’ en el que ya os anticipo que hay un poco de todo.

¿Qué prefieres vestido corto, falda o pantalón? Cualquiera de estas prendas las tienes disponibles en Pull. El color negro, el azul y los tonos maquillaje son los elegidos para esta campaña en la que puedes ver varios estilos muy diferentes; pantalones de cuero rockeros, vestidos estilo años ’20 o la tendencia de la temporada; crop tops combinados con falda tubo ¿Te atreves?

Me llaman también la atención los zapatos y abrigos o cazadoras que te darán muy buenas ideas sobre cómo combinar tus looks contra el frío!



El vestido es el rey de la fiesta cada temporada y esta no podía ser menos. Encontramos modelos con las tendencias del momento como las transparencias, los escotes o la pedrería. Me gusta especialmente este modelo de la izquierda, que también lo tienes en tonos maquillaje por 39,99.

El cuero sigue estando muy presente en este caso con un pantalón de tiro alto y una falda plisada. A la modelo le sienta de miedo el pantalón pero no tengo claro que a una mujer con sus curvas llegue a favorecerle… Será cuestión de probárselo!

Otra alternativa que ya he mencionado en numerosas ocasiones son los monos que a mi personalmente me encantan. Quiero centrarme, como dije antes, en los zapatos. Como ves además de sandalias y zapatos de salón, los botines se convierten en una fantástica alternativa a tus looks y le darán un aire más informal y rockero.

Otra versión que te saldrá muy económica estas navidades es la combinación falda tubo+top porque hay modelos bastante económicos en todas las tiendas. Combínalos con un poco de estilo y listo! Por cierto, ante la duda ¿Qué abrigo/cazadora me pongo? La respuesta es de lo más variada; una biker, un blazer o un abrigo de paño son alguna de las más acertadas!