¿Quieres ver street style low cost? Haciendo un repaso por el street style del otoño 2011, me estoy dando cuenta de que cada vez más bloggers están luciendo artículos de firmas y precios desorbitados (eso sí la mayoría obsequios…).

En mi opinión el street style que me gusta es el que veo por la calle, el accesible y fácilmente copiable. Por eso, a continuación os propongo los mejores looks de bloggers low cost!

Destierra el mito de que para lucir hay que sufrir! Gracias a dior tiendas como Inditex, Blanco o H&M son nuestra salvación para seguir luciendo monísimas a precios low cost. No te pierdas los mejores looks! ;).



Patry del blog little prp lució este outfit otoñal perfecto para ir a la oficina. Su look, salvo el bolso, es absolutamente low cost ;).

Cocomode tiene siempre un estilo súper vintage. En esta ocasión nos deleitó con un total look de Blanco (sweater) y Primark (falda) digno de Olivia Palermo! I love it!

El blog seams for a desire fue todo un descubrimiento! Luce súper bien prendas y accesorios low cost. En este outfit el vestido es de H&M (yo lo tengo y sienta genial;) y chaqueta, botines y clutch de Zara. ¿Qué te parece?

Os propongo otro look de Jessie mucho más romántico y otoñal con falda de H&M, camisa y salones de Zara.

Natalia de Trendy Taste me encanta con esta combinación low cost de falda de Primark, camisa de H&M, botines de Zara y clutch de Blanco.



Por último os propongo esta camisa de H&M porque está súper bien de precio y es monísima. Un acierto de love shopping and fashion blog.