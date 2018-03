Aquí tienes los nuevos look con ropa de Zara People, la comunidad de Zara en la que puedes proponer tus combinaciones y tu estilo. Estos streetstyle de Zara corresponden a la semana 3 de mayo y como puedes ver hay mucho color, shorts, bolsos tipo sobre, blazers en colores neón, combinaciones color block, pantalones anchos, looks con cuero, sombreros, etc.

¿Qué te parecen estos looks con ropa de Zara?

Zara People: mayo semana 3













