Consejos de estilismo para mujeres bajas

En el mundo de la moda ni todas las mujeres tienen medidas 90-60-90 ni todas son altas, también están las chicas de menor estatura conocida también como “petites” . Toda mujer que no sea demasiado alta debe saber cómo compensar su altura resaltando otros atributos o haciendo que la ropa que lleva no la haga más pequeña sino todo lo contrario.

Hoy en día hay muchas prendas y consejos que pueden ser tenidos en cuenta para estilizar la figura de una chica bajita y es de eso de lo que te vamos a hablar en esta entrada.

Consejos para chicas bajitas

Para una mujer no demasiado alta, uno de los objetivos que debe tener en cuenta es encontrar prendas y combinarlas de forma que estilicen su figura, algo que debe controlarse mucho. En estos casos es importante no comprarse ropa estilo oversize porque se consigue un efecto de empequeñecimiento.

Los estampados y el color son los grandes aliados porque se puede conseguir un look ascendente, como suele pasar con los vestidos que tengan un degradado como estampado principal. Otras alternativas con las rayas verticales, lo que hace que la silueta se estreche y se alargue.

En lo referente al calzado es importante resaltar que casi todo aquel que suba del tobillo hará que parezcan más bajitas de lo que son. Unos stilettos, peep toes, sneakers o botines son un calzado estupendo, pero unas botas de caña alta o calzado similar, harán el efecto contrario del que se busca.

Respecto a los pantalones, si se elige el estilo boyfriend, lo mejor es no remangar por fuera porque eso acorta visualmente la pierna, si se quieren llevar cortos no hay nada mejor que remangarlo hacia dentro o cortar directamente el largo que no se desee.

Con las faldas ocurre algo parecido y cuando más largas sean menos estatura parecerá que se tiene, aunque hay una excepción, solo están permitidas si bajo la falda hay un tacón o una cuña que aporte unos cuantos centímetros de altura. Las faldas por la rodilla siempre serán más recomendables o incluso un poco más cortas, pero eso sí, siempre con el calzado que os hemos dicho antes, de lo contrario si se pone una minifalda y una bota alta se vuelve a lo mismo, a perder “altura visual”.

En cuanto a camisas y chaquetas es importante recordar que su el largo de la manga supera la muñeca, lo más recomendable es doblar las mangas hasta los codos. Si la camisa es larga, lo mejor es no dejarla por fuera de la falda o el pantalón, mejor meterla por dentro de la cintura, sobre todo si el pantalón es de talle alto, como tanto se llevan ahora.

Para finalizar, es importante ir equilibradas en todos nuestros estilismos. Por ejemplo si se tiene poco hombro, añadir unas hombreras, aunque sean finas, siempre será mucho mejor. Intentar buscar el equilibrio es muy importante y así no parecer mucho más baja de lo que realmente se es.