el chollo de la semana: el vestido con escote en la espalda de Stradivarius

El chollo de esta semana es el vestido con escote en la espalda de Stradivarius! El nuevo vestido con vuelo de la colección de Stradivarius para el invierno me tiene loca!! Es cierto que todavía no me lo he probado, pero tiene pinta de quedar genial!

El vestido en cuestión es tipo baby doll, ajustado y con un poco de vuelo a partir de la cintura. Además es de manga tres cuartos y con un pequeño escote en forma de V con botones en la espalda; monísimo! La verdad es que este vestido de Stradivarius me recuerda bastante al nuevo que ha sacado Zara también con vuelo (ya digo que no me lo he probado, jejeje).

El chollo de la semana en cuestión cuesta sólo 17,95 y lo tienes en varios colores; lo quiero!! Creo que me lo llevaré en rojo, que me favorece más ;). No te pierdas el nuevo chollo de la semana: el vestido con escote de Stradivarius!

Vestido con escote de Stradivarius



Este vestido es una preciosidad, es de Zara y lo tienes por 29,99.



El modelo e Stradivaius es de un tejido más finito (por no decir cutrillo), pero por ese precio si sienta bien es todo un descubrimiento!