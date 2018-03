Las sandalias de Primark del verano 2014 llegan cargadas de color

Por desgracia, como Primark todavía no tiene tienda online, es muy difícil encontrar en su tienda física muchas de las novedades en ropa y accesorios que os muestro en los catálogos. Pues hoy le toca el turno a la nueva colección de zapatos y sandalias para este verano, que llegan cargados de colorido y unos precios insuperables.

Aunque encontramos sandalias de tacón en varios colores, mis favoritas esta temporada son las sandalias planas de estilo étnico por 15 euros. Modelos súper originales y auténticas mules cargadas de pedrería, las quiero todas! Para ir a la playa tampoco faltan las chanclas y las cangrejeras, con las que personalmente no acabo de verme! Ahí va mi selección, espero, por lo menos, poder encontrar algunos de los modelos en la tienda…



Empezamos con las chanclas de toda la vida o flip flops, en Primark tienes muchísima variedad. La mayoría de los modelos están a 1,50€ aunque las sandalias en tonos flúor que he seleccionado con pulsera al tobillo son de 2 euros. Si te gustan las cangrejeras (o fanequeras, en cada sitio las llaman de una forma), pero no piensas gastarte mucho dinero en ellas, en Primark las vas a encontrar por 5 euros, mejor imposible. También las tienes en color naranja. Bonitas pero demasiado vintage para mi gusto!

Aquí está la perdición! Las sandalias planas son un auténtico lujo con muchísima pedrería y colores llamativos. El primer modelo de flores lo tienes por solo 6 euros y los que tienen pedrería y bolitas de colores son de 15 euros, de todas formas, son muy baratas! Ya, ya se que lo difícil va a ser encontrarlas en la tienda. La colección de Primark para este verano es tan espectacular que si tuviésemos en la tienda todo lo que nos envían a prensa os aseguro que habría tortas. Una pena!

Aquí hice un ‘refrito’ con algunos modelos monos de diferentes estilos. Este año vemos muchas menos cuñas de esparto en general, pero tampoco faltan en Primark nuevos modelos de tendencia de esta primavera como los ‘multitiras’estilo romanas de toda la vida.

Sandalia con pedrería 15€, cuña de rafia 20, sandalia negra gladiadora 18 y chanclas de rafia con lacito 3 euros.

En la categoría de sandalias de tacón es donde Primark me ha defraudado un poco. Los modelos son muy monos pero la veriedad bastante escasa. Hay algunos modelos con muchísima plataforma y tacón muy grueso (bastante más que la sandalia negra) que me ha parecido muy exagerado y poco prácticos, por eso no los he incluido. Me quedo con zapatos más ‘ponibles’, en especial con un tacón tan cómodo como los rosas y azules.

Los encontrarás todos por 15 euros salvo la sandalia de corcho que es de 18€.